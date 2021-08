Benjamin Brunelle entend percer l’alignement des Huskies

Benjamin Brunelle a vécu de beaux moments en famille lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le Trifluvien aura dû patienter jusqu’au 4e tour avant de voir son nom apposé à celui du logo des Huskies de Rouyn-Noranda.

En effet, Brunelle a été repêché par la formation de l’Abitibi au 64e échelon.

« C’est vraiment difficile de décrire en mots le feeling incroyable que j’ai eu. On s’était réuni en famille et on regardait ça sur l’écran du salon. C’est vraiment une fierté! J’attendais ce moment depuis toute ma vie. J’étais tout jeune et j’allais voir les Cataractes avec mes parents et je trouvais ça gros la LHJMQ. Maintenant, ça va devenir ma réalité », lance-t-il, tout sourire.

« Honnêtement, j’étais prêt à aller jouer n’importe où et c’est ce que je veux faire dans la vie. Je suis fier de tout le travail que j’ai fait jusqu’à maintenant pour arriver à mon but. Je suis très discipliné et je le suis depuis longtemps alors l’entraînement, se coucher tôt et les petits sacrifices à faire, je suis habitué. »

Tout comme la majorité des hockeyeurs en Amérique du Nord, Brunelle a été repêché sans avoir la chance de se faire valoir cette saison. La pandémie mondiale a affecté la plupart des calendriers réguliers, incluant celui de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec.

« La dernière saison a été longue et on espérait de pouvoir commencer à jouer pendant toute l’année. Bon, on a compris en fin de saison qu’on ne jouerait finalement pas. C’est sûr que ça aurait été le fun par contre, mais on s’est bien entraîné », ajoute celui qui se décrit comme un marchand de vitesse, avec un bon gabarit et un bon sens du hockey.

En effet, celui qui est passé par la structure hockey des Estacades a récolté 16 points en 20 matchs lors de sa dernière saison complète dans la catégorie Bantam AAA. Il avait aussi été productif l’année précédente avec 19 points en 29 rencontres.

« La saison dernière, j’ai mis beaucoup d’emphase à réaliser la chance que j’avais à chaque jour. Je pensais aux jeunes de mon âge qui n’avaient pas la chance de se retrouver là alors je profitais du moment à 100%. On avait vraiment une belle gang! », ajoute-t-il.

Direction Rouyn-Noranda

Son prochain rendez-vous aura lieu à Rouyn-Noranda où il tentera de se tailler une place avec l’équipe. Si ce n’était pas le cas, l’attaquant de 6’2 rentrera en Mauricie pour y disputer une saison au niveau Midget AAA avec les Estacades de Trois-Rivières, tout en y complétant ses études de secondaire 5.

« J’ai hâte de me rendre à Rouyn et je vais être accompagné de mon coéquipier Jacob Lefebvre. C’est sûr que vais donner mon 100%. J’ai vécu ce qu’était un camp de hockey Midget AAA l’an dernier et je ne sais pas à quoi m’attendre pour le camp junior, mais j’ai hâte de le découvrir », conclut-il.

Son comparse, Lefebvre, se veut un défenseur de 17 ans qui avait été un choix de 8e tour à l’encan 2020 – 145e au total – par les Olympiques de Gatineau. Il a ensuite été échangé aux Huskies (avec un choix de 4e ronde en 2022 et un choix de 5e ronde en 2021) en retour d’un choix de 3e ronde en 2021.