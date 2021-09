Bénévoles recherchés pour les Championnats provinciaux de baseball

Trois-Rivières sera hôte des championnats provinciaux pour les catégories Moustique et Midget A, le weekend prochain, plus précisément à compter de 13h, ce vendredi, jusqu’au dimanche en fin de journée. Les organisateurs du tournoi sont à la recherche de bénévoles.

« Nous sommes à la recherche de bénévoles pour annoncer durant les matchs. Bon, pas besoin d’être un pro à la Rodger Brulotte, mais l’annonceur doit être âgé de plus de 14 ans. Des bénévoles sont également recherchés pour mettre de la musique entre les manches et pour compter les lancers. Les jeunes bénévoles devront être accompagnés d’un adulte », peut-on lire via le communiqué officiel.

Si vous n’avez du temps que pour la durée d’un match, vous pouvez soumettre votre nom et vos disponibilités. Aux intéressés, veuillez communiquer avec Éric Pilon par courriel administration@abmcotr.com, au plus tard ce mercredi 15 septembre. (JC)