Beaucoup d’action au Club de Karaté de Trois-Rivières

C’est par un séminaire de Iaido, tenu à Trois-Rivières, que le Club de Karaté de Trois-Rivières (CKTR) a débuté sa session automne 2019. L’invité Robert Davis, 7e dan, Kyoshi DNBK, 6e dan ZNIR, y était afin de partager ses connaissances et prodiguer de nombreux conseils aux élèves du CKTR, ainsi que ceux de Lévis.

Davis était accompagné de Renshi Benoît Lafrance, de Lévis. Cette intense fin de semaine – dédiée uniquement au Iaido – a permis aux élèves de se concentrer uniquement sur cette discipline pendant deux jours et demi et ainsi, de rehausser leur niveau de pratique et commencer la session avec enthousiasme et motivation à poursuivre leur entraînement dans le but d’une amélioration constante.

8e Gasshuku de la Dai Nippon Butoku Kai /Section Québec.

Le 8e Gasshuku de la Province de Québec, associé à la Dai Nippon Butoku Kai, s’est quant à lui déroulé à Trois-Rivières. Un moment privilégié de rencontrer des hauts gradés de cette association à travers divers séminaires d’arts martiaux traditionnels et d’assister à des demandes d’accréditations de titres et de grades de même qu’à d’intéressantes démonstrations des différents groupes présents.

«Un merci particulier à Hanshi Blanchette pour sa présence et aux entraineurs Kyoshi Chevalier, Kyoshi Faucher, Renshi Lafrance, Renshi Demontigny, Renshi Dorion, Shihan Genest et Shihan Bienvenue. Merci aux participants et à ceux et celles qui ont permis de faire de cette journée un moment mémorable.»

Sylvain Berthiaume au 6e World Butoku Sai

Le 25e anniversaire de cette activité canadienne de la Dai nippon butoku kai (DNBK) se tiendra à Kingston, en février 2020. De son côté, le fondateur du CKTR, Sylvain Berthiaume, 7e Dan, Kyoshi, participera au 6e World Butoku Sai de la Dai Nippon Butoku Kai, organisme japonais d’arts martiaux traditionnels, à la fin avril 2020. Cet événement 2020 à Kyoto commémorera également le 125e anniversaire de cette prestigieuse association bien connue des milieux martiaux traditionnels.

Membre de la DNBK depuis 2009, Kyoshi Berthiaume en est le coordonnateur provincial depuis 2017. À ce titre, il participera à cette rencontre internationale à Kyoto, côtoyant les maîtres des différents arts martiaux japonais traditionnels des nombreux pays présents. Pour Kyoshi Berthiaume se sera son 4e voyage au japon et sa 5e participation à un événement international de la Dai Nippon Butoku Kai, dont le 2e en terre japonaise.

Activités à venir au CKTR :

22-23-24 novembre 2019 Gasshuku USK, Trois-Rivières.

24 novembre 2019 Atelier de Taï-Chi, Trois-Rivières.

1er décembre 2019 Camp de préparation aux examens + examens

10-11 janvier 2020 Inscription au cours de karaté enfants, adolescents et adultes, Iaido et Taï-Chi adultes, hiver 2020.

13 janvier 2020 Début de session hiver 2020

15-16 février 2020 Winter Training Festival DNBK, Kingston, Ontario