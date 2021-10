Beaucoup d’action ce week-end chez les Patriotes

Ce soir, la troupe de hockey de Marc-Étienne Hubert jouera son deuxième et dernier match préparatoire à domicile contre les Redbirds de l’Université McGill, à 19h, au Colisée de Trois-Rivières. À la suite de ce match, les Patriotes joueront leur match d’ouverture le 7 novembre prochain, dès 16h, toujours au Colisée de Trois-Rivières.

En soccer, les derniers matchs de la saison régulière auront lieu dès ce soir, 20h, au CAPS de l’UQTR, contre le Rouge et Or de l’Université Laval. Alors que la formation féminine tentera de renouer avec la victoire, la tension sera à son apogée avec la troupe de Shany Black chez les hommes. En effet, les champions canadiens en titre, qui occupent présentement le 3e rang RSEQ, affronteront le Rouge et Or qui occupent le 2e rang. Ces matchs auront un impact certain sur l’entrée en séries de la formation le week-end prochain.

De son côté, la formation de volleyball féminin affrontera les Gee-Gee’s d’Ottawa au CAPS de l’UQTR, ce dimanche, dès 19h. Elle tentera de remporter sa première victoire en Division 1 depuis plus de 14 ans. Rappelons que la troupe de Marie-Christine Mondor et de Marc-Antoine Daniaux a réintégré la Division 1 le 15 octobre dernier face aux Citadins de l’UQAM. Bien qu’elle se soit inclinée à leurs deux premiers matchs, elle a démontré qu’il fallait la prendre au sérieux.

Billets : https://patriotes.ticketacces.net/fr/organisation/#programmation-2