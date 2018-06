Le Beach Party Mousse de retour à Sainte-Anne

Crédit photo : courtoisie

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. Maillot de bain et tenue de plage seront de mise le samedi 18 août pour le Beach Party Mousse de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

L’événement aura lieu au terrain des loisirs de 13h à 17h. Sur place, on retrouvera un canon à mousse, un jeu gonflable pour les 0-5 ans, une glissade double et un «slip and slide» (ou ventriglisse) de 75 pieds de long.

Les gens sont invités à apporter leur tube pour glisser. À noter que la piscine municipale sera également ouverte. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain, soit le 19 août.