Un bateau de croisière incapable de passer sous le pont Laviolette

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

TRANSPORT. Le MS Marina, de la compagnie de croisière Oceania Cruises, ne peut poursuivre sa route vers Montréal en raison d’un niveau d’eau trop élevé sous le pont Laviolette.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières et ses partenaires sont actuellement à pied d’oeuvre afin d’accommoder le navire. Alors que le calendrier prévoyait un changement de passagers à Montréal le 8 mai puis une escale à Trois-Rivières le 9 mai, les plans ont dû être révisés.

Le MS Marina accostera donc à Trois-Rivières vers 22 h ce soir. Les passagers terminant leur croisière quitteront le navire très tôt demain matin pour se rendre à Montréal en autobus, lieu final de leur voyage.

Pour leur part, les passagers qui devaient quitter le port de Montréal demain prendront plutôt des autobus en direction de Trois-Rivières, où ils monteront à bord. Noter que la journée d’excursions prévue pour le mercredi 9 mai se déroulera tel que prévu. Le navire quittera à 23 h pour un périple qui se terminera à Southampton, au Royaume-Uni, le 2 juin.

Prévenus du changement vendredi seulement, IDE Trois-Rivières et ses partenaires (le Port de Trois-Rivières, la Sécurité publique de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières) ont coordonné leurs efforts afin de mettre en place la logistique requise pour le débarquement des 1 250 croisiéristes et de leurs bagages, en plus de l’accueil de 1 250 autres.

L’équipe a donc trouvé un local pour l’enregistrement des passagers, un lieu sécuritaire pour les bagages et un débarcadère pour les autobus, en plus de prévoir la logistique entourant la vidange et le ravitaillement du navire, qui étaient prévus initialement à Montréal.