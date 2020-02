Baseball 360 s’installe à Trois-Rivières

En mars 2017, l’ancienne entreprise trifluvienne Strike Zone avait approché Baseball 360 pour une possible association qui avait finalement échouée. Trois ans plus tard, l’entreprise de Québec aura finalement réussi à s’implanter à Trois-Rivières.

Baseball 360 a fait du chemin depuis sa création, elle qui se spécialise dans la vente de produits de baseball, softball et balle donnée. C’est Steeve Ager, un visage bien connu dans le monde du baseball à Trois-Rivières, qui est derrière l’implantation du projet en Mauricie.

«Ça fait à peu près un an que nous regardions pour de nouvelles installations pour l’entrainement, notamment pour la structure AA avec les Aigles. Des personnes nous ont mis contact avec Baseball 360 sachant que ces gens-là avaient l’intention de s’installer à Trois-Rivières depuis un certain temps. Avec ce projet-là, on vient combler notre intention à nous et leurs intentions à eux», confie celui qui agira à titre de propriétaire de la succursale trifluvienne.

«Baseball 360, c’est une offre complète de baseball. Il y aura une boutique de 1000 pieds carrés qui va desservir l’ensemble des grandes marques en baseball et en softball. Il va y avoir quatre cages de frappeurs et elles seront accessibles en permanence. On va offrir le volet divertissement avec le système de simulation Hittrax et un lounge pour offrir une expérience client pour les amateurs de baseball», précise-t-il.

L’entreprise s’installera dans l’édifice du quotidien le Nouvelliste, à l’arrière de la bâtisse, dans l’ancien local de Syn3rgy Performance, entre autres. Depuis 7 ans, le baseball a connu croissance de 85% en Mauricie, cette dernière passant du 10e rang parmi les régions du Québec au 7e échelon pour le nombre de joueurs.

«On croît plus vite que la moyenne provinciale. Le baseball est en effervescence et l’apport des Aigles est une partie prenante de tout ça, jumelé aux efforts faits par toutes nos associations. On n’était pas en manque d’une installation de plus et si c’est ce que je peux apporter au baseball en région, je suis bien content», ajoute coach Ager.

«Avec la croissance du baseball dans la région, de plus en plus de gens entrent en contact avec le sport. Ils vont au stade et ils découvrent le baseball. Maintenant, où est-ce qu’on peut l’expérimenter pour la première fois? Où peut-on prendre un bâton pour essayer et s’amuser? C’est ce qu’on va offrir aux gens. On veut faire découvrir le baseball à une plus grande quantité de personnes.»

Pour Steeve Ager, il était important de trouver un endroit avec de très hauts plafonds (24 pieds), notamment pour les amateurs de balle donnée puisque la Mauricie et le Centre-du-Québec sont «une Mecque pour ce sport au Québec» selon ses dires.

«On va regarder pour offrir des cours aussi, dépendamment de la réception de la clientèle. On pourrait offrir des cours avec les entraîneurs que nous avons déjà recrutés. Pour les gens qui vont vouloir découvrir le sport ou se développer davantage dans leur sport, nous aurons en effet certains professionnels qui vont pouvoir les aiguiller», confie-t-il.

«Depuis l’annonce, les gens d’un peu partout nous font savoir qu’ils sont vraiment contents. J’ai entendu beaucoup de joueurs me dire qu’ils devaient monter à Repentigny ou à Québec pour profiter des installations du genre. Ce sont les échos qu’on a eus et c’est pour ça que les gens de Baseball 360 voulaient venir à Trois-Rivières. C’est quand même un projet qui aura pris près de deux ans à prendre forme alors on est content que ce soit maintenant officiel, confie-t-il.

L’ouverture devrait se faire au mois d’avril.