Baril Manufacturier fait une percée aux États-Unis

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉCONOMIE. L’entreprise Baril Manufacturier poursuit son expansion et développe actuellement le marché des États-Unis.

«On a solidifé notre présence dans le marché québécois. On était prêt à s’attaquer au marché nord-américain. Nos premiers clients américains font affaire avec nous depuis quelques mois déjà. On retrouve maintenant nos produits à travers les boutiques spécialisées et chez les grossistes partout en Amérique du Nord», témoigne Marie-Ève Baril, présidente de Baril Manufacturier.

L’équipe a beaucoup travaillé sur le marketing et sur le développement de produits pour en venir à cette expansion. Le nouveau positionnement intitulé «Style X Fonction» se veut la personnalité de l’entreprise qui vise à amener des produits de robinetterie haut de gamme sur le marché.

«On veut vraiment pousser ce côté intelligent d’allier style et fonction dans le développement des produits. On mise aussi sur un design très contemporain. C’est un style qui est fort au Québec. C’est plus conservateur aux États-Unis, mais on sent la vague qui s’en vient aux États-Unis. C’est le bon moment pour une entreprise comme nous», explique Mme Baril.

L’entreprise située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine a obtenu une aide financière de 205 000$ du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie pour améliorer ses processus internes et externes dans le but de percer le marché américain.

«La vitalité économique des régions repose sur le dynamisme des petits et moyennes entreprises. Les PME sont nos forces vives. Baril Manufacturier est présent dans le paysage depuis 32 ans et l’annonce d’aujourd’hui a permis la création de cinq emplois dans la dernière année», souligne le député de la circonscription de Champlain, Pierre Michel Auger.

L’équipe de Baril Manufacturier a plusieurs projets d’expansion au cours des prochaines années. Mme Baril lance même qu’elle souhaite doubler le chiffre d’affaires de la compagnie d’ici trois ans.

«L’objectif est de grandir de façon importante dans les prochaines années. Les États-Unis représentent un nouveau marché avec beaucoup de potentiel. Notre première phase de développement est complétée. Les plans sont déjà prêts pour les deuxième et troisième phases. Notre plan d’affaires est prêt pour les 20 prochaines années», précise-t-elle.