Baptême de feu pour St-Pierre et bonnes performances pour Ouellet

Bien que Jesse Lazare eût décroché la pôle position, vendredi, en vue du lancement de saison dans la série Coupe Nissan Micra, c’est Kevin King qui s’est imposé à deux reprises du côté de Mont-Tremblant. De Bécancour, Raphaël St-Pierre donnait ses premiers coups de volant dans cette série, tandis que le vétéran louisevillois Sylvain Ouellet s’imposait dans le peloton de tête.

Dans la première épreuve, King s’est imposé devant Lazare, tandis que Valérie Limoges complétait le podium. Et bien la deuxième épreuve aussi a donné droit au même spectacle, entraînant un copier-coller sur les trois marches du podium (King, Lazare et Limoges).

À son baptême de feu, le jeune St-Pierre s’était qualifié en 18e place, devant l’acteur et humoriste Michel Barrette, et devant le Louisevillois Sylvain Ouellet (rétrogradé en fin de grille après une erreur dans les puits).

À sa première course, St-Pierre a pris le 20e rang de 22 voitures, tout juste derrière le vétéran Barrette. Notons que Ouellet a de son côté franchi la ligne d’arrivée en 6e place, tandis que le Trifluvien André Lapointe suivait non loin derrière en 10e place.

Puis à sa deuxième course en carrière, le jeune Bécancourois a amélioré son sort de deux positions, et ce, sous la pluie battante. Avec ses 9 points de classement, il occupe donc la 6e place parmi les 8 recrues et le 16e rang au classement général des pilotes. De son côté, Ouellet (34 points) a terminé en 9e place lors de la deuxième course, lui qui pointe au 2e rang du côté des pilotes Senior et 7e rang du classement général.

Lapointe a quant à lui terminé 8e, lui est 10e au classement général.