Bande centrale sur l’autoroute 40: fin des travaux de la deuxième phase

Les travaux de la deuxième phase du remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40 à Trois-Rivières se termineront le 1er septembre.

Depuis le début de l’été, les travaux de remplacement de la bande centrale ont été exécutés sur le tronçon se situant entre la sortie 199 Centre-ville et la sortie 201 du boulevard des Chenaux.

Considérant l’ampleur des interventions à réaliser, celles-ci sont planifiées sur trois ans, à raison d’une phase par année.

La phase 1, réalisée entre le pont Radisson et la rue Laviolette, s’est terminée à l’été 2020. Une troisième et dernière phase est prévue en 2022, entre les rues des Forges et La Vérendrye, de sorte qu’à terme, la bande centrale de l’autoroute 40 aura été remplacée du pont Radisson jusqu’à la hauteur de la rue La Vérendrye.

Le coût du contrat pour ce projet est de 8,6 M$ pour les trois phases.