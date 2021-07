Balayée à Tri-City et deux nouveaux lanceurs s’ajoutent

La fin de semaine a été difficile pour les hommes en bleu qui ont subi une quatrième défaite de suite et perdu la tête de leur division. Après que le match eut été suspendu, samedi soir, les deux équipes devaient s’affronter dans un programme double et les ValleyCats ont finalement gagné les deux parties, 5 à 1 et 3 à 1.

Lundi est une journée de congé pour toutes les équipes de la Frontier League. La troupe de Patrick Scalabrini pourra reprendre ses forces avant d’affronter la dangereuse formation de Sussex County, mardi soir. Équipe Québec (16v-19d) est maintenant derrière les Boulders de New York (16v-16d) dans la Division Atlantique. Elle a également congédié l’Australien Jack Barrie et embauché Evan Rutckyj.

Avec un personnel de lanceurs fort taxé lors des derniers matchs, Équipe Québec a mis sous contrat le lanceur gaucher, un choix de 16e ronde des Yankees de New York en 2010. Le natif de Windsor est âgé de 29 ans, mesure 6’5” et pèse 225 lbs. Il rejoindra le reste de la formation, mardi, lors du début de la série contre les Miners de Sussex County, lui qui a récemment lancé avec Équipe Canada lors du tournoi de qualifications aux Olympiques de 2021.

Le lanceur gaucher Vincent Ruel se joint à l’équipe en début de semaine. Le natif de Cap-Rouge avait eu un bref aperçu de la vie de joueur de baseball professionnel en 2019 avec 3.1 manches lancées sans accorder de point. Il sera un releveur pour le moment, mais son rôle pourrait changer en cours de saison.

Ce week-end…

Hier, la journée débutait en deuxième manche pour renouer avec l’action de la première partie présentée au Joseph L. Bruno Stadium. Tri-City a ouvert la marque en première manche avec un circuit de deux points de Brad Zunica. Il devait ensuite conserver cette avance pour toute la partie. La plus grosse menace offensive de Québec est venue au troisième carreau alors que Ruben Castro a marqué suite à son simple et un vol du deuxième coussin. Jonathan Lacroix a été celui qui l’a fait croiser le marbre avec un double au champ centre. Le nouveau venu, Nathan Etheridge, a encore une fois frappé la balle avec aplomb, produisant deux simples à l’attaque, soit tout près de la moitié de la production de cinq coups sûrs au total par l’alignement.

Sur le monticule, le départ de Miguel Cienfuegos a bien sûr été interrompu samedi soir après seulement une manche de travail en raison de la température inclémente, mais pas avant qu’il ne laisse passer deux points, deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il a par contre eu le temps nécessaire pour retirer deux frappeurs sur des prises. John Witkowski a repris le travail, dimanche, avec 4 manches lancées et aucun point alloué. Frank Moscatiello et Marshall Shill ont ensuite terminé la rencontre et permis trois points supplémentaires, mais le mal était déjà fait.

La deuxième partie voyait Équipe Québec s’inscrire au tableau dès leur tout premier tour au bâton sur un simple de Gift Ngoepe qui faisait marquer Ruben Castro. Cette avance allait être maintenue jusqu’à la sixième d’une partie de sept manches. Le releveur gaucher Nick Horvath a permis des simples aux deux premiers frappeurs, Nelson Molina et Juan Silverio, avant de devoir tendre la balle au stoppeur Andrew Case pour tenter de limiter les dégâts. Son premier adversaire était Denis Phipps, un ancien des Reds de Cincinnati, et au 10e tir de leur bataille ce dernier a réussi un double au champ gauche pour produire deux points et donner l’avance à son club. Le coureur suppléant, Chris Kwitzer, devait ensuite marquer sur un tir fou du releveur numéro un des visiteurs. Pour la deuxième fois en moins de trois heures, le releveur étoile des ValleyCats, Trey Cochran-Gill, est venu lancer la dernière manche de la partie.