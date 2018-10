Balayage caquiste: Jean-Denis Girard défait

ÉLECTIONS. Le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, a vu son mandat se terminer ce soir alors que la vague caquiste ne l’a pas épargnée. Il a dû baisser pavillon devant le nouveau député de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Jean Boulet.

Monsieur Boulet avait obtenu plus de 41% des votes avec 15 bureaux à vérifier, comparativement à 20% pour monsieur Girard.

«On sent qu’il y a une vague! J’ai donné tout ce que j’ai pu donner pendant quatre ans. Comme je disais à ma femme Lise et à mes deux enfants: «Je reviens à la maison la gang». J’ai mis de côté ma vie personnelle pendant quatre ans. Ce n’est pas facile la politique. Deux choses me passionnent dans la vie, soit ma famille et Trois-Rivières. Soyez assurés que je vais continuer à travailler comme je vais pouvoir le faire pour la ville que j’aime», a-t-il confié.

«Je suis extrêmement fier de ce que j’ai fait et de mon équipe. Je respecte la décision des électeurs et je veux féliciter tous les candidats. Ce n’est pas évident de se mettre la face sur un poteau. Pour l’instant, je n’ai pas de plan B. J’étais prêt à consacrer les quatre prochaines années à continuer mon travail et à donner mon 110%.»

Ailleurs dans la région, les députés de la CAQ Sonia LeBel (Champlain), Simon Allaire (Maskinongé), Marie-Louise Tardif (Laviolette/Saint-Maurice) ont également été élus, tout comme Donald Martel (Nicolet-Bécancour).

«Les gens me demandaient si je regrettais d’avoir quitté Desjardins. Non! Quand je prends une décision, j’y fonce à 150%. Je n’ai jamais regardé derrière et j’ai toujours regardé devant. Maintenant, je vais prendre du temps pour réfléchir et pour passer du temps en famille», ajoute monsieur Girard.

«On a senti un vent de changement. Je le disais à plusieurs personnes et je le redis: «Changer, mais changer pourquoi?» Il y a cette phrase anglophone qui dit: «Why fix it when it’s not broken?» On a eu quatre budgets équilibrés et on n’avait jamais eu une cote AAA depuis 1936 au niveau du gouvernement du Québec. Au niveau économique, la circonscription de Trois-Rivières a été la troisième à avoir le plus d’aides gouvernementales, alors c’est parce qu’on a fait le travail.»

Le gouvernement caquiste s’est rapidement dessiné. Après seulement 25 minutes, la Coalition Avenir Québec (CAQ) avait l’avance dans 50 circonscriptions, comparativement à 22 pour le Parti libéral du Québec (PLQ). Québec Solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) en avaient cinq chacun de leur côté.

Au final, la CAQ formera un gouvernement majoritaire avec 74 circonscriptions. Le PLQ a terminé en deuxième place avec 32, devant QS 10 et le PQ 9.

Monsieur Girard avait élu en 2014.