Baisse des taxes Ã  Sainte-Anne

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. Les élus de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont adopté un budget de 3 543 375$ qui s’accompagne d’une baisse du compte de taxes pour les propriétaires d’une résidence d’une valeur de moins de 200 000$.

Le compte de taxes diminuera entre 3,31% et 0.02% pour l’année 2018. Pour une résidence évaluée à 100 000 $ desservie par les services municipaux, cela représentera une baisse de 33,33 $.

«Malgré les travaux de l’hôtel de ville, du centre récréatif, de la caserne pour le service des incendies et l’ajout d’une nouvelle unité d’urgence et poste de commandement pour les pompiers, nous avons réussi à présenter un budget qui prévoit une baisse de la charge fiscale pour la majorité de nos citoyens et citoyennes sans affecter les services offerts à nos contribuables», se réjouit la mairesse, Diane Aubut.

Par ailleurs, afin de réaliser certains projets figurant dans le Plan triennal d’immobilisations, la municipalité utilisera une somme de 144 429$ dans les surplus de la municipalité. On prévoit des dépenses de 1 069 871$ en immobilisations pour 2018, dont 103 000$ provenant de subventions. (M.E.B.A.)