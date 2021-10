Baisse des réserves provinciales de sang: le CIUSSS lance un appel aux dons

Les effets de l’importante baisse de sang O positif et O négatif dans la réserve provinciale de sang se font ressentir dans la région. Dans les dix derniers jours, plusieurs chirurgies non-urgentes ont dû être reportées.

Il faut savoir que le sang est un produit périssable. Il est utilisable pendant 42 jours à partir du moment où il est prélevé. Après cette période, le sang ne peut plus être utilisé pour des opérations médicales.

« La réserve est donc toujours à refaire, souligne le Dr Christian Carrier, hémato-oncologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières. On est plus vigilant dans l’utilisation des produits sanguins. C’est géré avec beaucoup de rigueur et il n’y a pas eu de gaspillage. On a déjà mis en place des mesures pour restreindre l’usage de produits sanguins pour la population, d’où le report de certains chirurgies non-urgentes. »

Dr Carrier veut toutefois se faire rassurant: il y a toujours suffisamment de sang pour gérer les urgences.

« C’est une situation exceptionnelle que l’on vit. S’il y a des urgences, on a le sang nécessaire pour y répondre. Avec cet événement, c’est une lumière jaune qui allume sur notre tableau de bord. Il faudra regarder ce qui s’est passé afin de mieux anticiper une éventuelle situation du genre. Je suis très ouvert à collaborer activement avec Héma-Québec en ce sens. »

La situation s’est cependant améliorée dans les derniers jours. Dr Carrier s’attend d’ailleurs à avoir des nouvelles positives dans les prochaines heures ou les prochains jours concernant la réserve de sang.

Héma-Québec tiendra plusieurs collectes de sang dans les prochains jours, soit les 28 et 29 octobre au Centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières, le 1er novembre à la Salle des aînés de Saint-Tite et le 2 novembre au Cégep de Shawinigan. Pour faire un don de sang, il faut prendre rendez-vous directement en ligne sur le site d’Héma-Québec ou par téléphone au 1 800 343-7264.

Dr Carrier invite les donneurs qui ont peut-être délaissé les collectes de sang durant à pandémie à reprendre l’habitude de donner du sang. « Le focus est essentiellement mis sur le groupe sanguin O positif, mais des dons pour tous les groupes sanguins seront aussi requis à moyen terme. Chaque don de sang peut faire toute la différence pour une personne gravement blessée ou qui doit subir une chirurgie. Par ailleurs, toutes les mesures sanitaires sont en place pour que le don de sang se fasse de façon sécuritaire », assure-t-il.