Baisse des hospitalisations en Mauricie/Centre-du-Québec

Il y a maintenant 1232 (+ 20) personnes infectées sur le territoire en date du 29 avril. On retrouve 982 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 250. Les hospitalisations sont en baisse à 67 (- 3), dont une aux soins intensifs. Il y a 28 personnes de plus de rétablies depuis hier avec un total de 644.

Toujours selon les dernières statistiques du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, on enregistre 96 décès (+ 3) sur le territoire, dont 43 au CHSLD Laflèche et 11 à celui de Saint-Tite. En plus de ces deux établissements, il y a des éclosions au CHSLD Cooke, CHSLD Roland-Leclerc et UCDG Cloutier-du Rivage ainsi que dans des résidences de personnes âgées à Louiseville (Jardins La Tourelle et Michelle et Daniel), à Trois-Rivières (Maison La Cathédrale, Résidence Niverville, Résidence Trépanier, Pavillon Blainville, Pavillon Rigaud et Lokia) et à Drummondville (Résidence l’Ermitage et Hébergement St-Joseph).

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1212** 1232** Centre-du-Québec 243 250 MRC d’Arthabaska 19 20 – Victoriaville 9 10 * Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick, Warwick MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 18 18 – Bécancour 16 16 * Saint-Pierre-les-Becquets MRC Nicolet-Yamaska 11 13 * Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie MRC Drummond 195 199 – Drummondville 158 162 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 11 11 * Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Wickham Mauricie 969 982 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 54 54 – Hérouxville 5 5 – Saint-Thècle 5 5 – Saint-Tite 34 34 * Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin MRC Des Chenaux 31 36 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 8 9 – Saint-Maurice 11 13 – Saint-Narcisse 8 8 * Batiscan, Champlain, Saint-Stanislas, Sainte-Anne-de-la-Pérade MRC Maskinongé 177 177 – Louiseville 78 78 – Maskinongé 12 12 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 19 19 – Saint-Paulin 8 8 – Saint-Sévère 5 5 – Yamachiche 20 20 * Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Ursule Shawinigan 280 281 Trois-Rivières 427 434

* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées

** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.

*** Une personne atteinte de la COVID-19 a été attitrée à un autre territoire en fonction de son adresse exacte de domicile.