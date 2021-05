Bacs bruns : une manifestation pour que le processus d’implantation s’accélère

Les participants au projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous, chapeauté par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, ont manifesté devant les bureaux d’Énercycle (ancienne Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) pour dénoncer la lenteur de l’implantation de la collecte des matières organiques.

Une vingtaine de personnes se sont réunies pour faire pression afin que le processus d’implantation des bacs bruns s’accélère. En parallèle, une pétition visant la mise en place d’un système de collecte de compostage en Mauricie circule actuellement sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes plus de 500 personnes ayant signé [la pétition] et nous espérons que ces actions combinées démontrent clairement que les citoyens et citoyennes de la Mauricie en ont assez d’attendre l’arrivée de la collecte des matières organiques», souligne Aurélie Bordeleau, participante au projet.

D’après Recyc-Québec, environ 47 % des déchets résidentiels peuvent être compostés. Le compostage peut permettre une réduction importante des déchets, une diminution des émissions de gaz à effet de serre en plus de contribuer à la santé des sols.

«Considérant le contexte d’urgence climatique et le fait qu’ailleurs au Québec, la collecte des matières organiques est déjà bien implantée, et ce, depuis plusieurs années, il est plus que temps de voir l’arrivée des bacs bruns en Mauricie», souligne Bianca Thibault-Lachance, participante au projet.