Avis d’ébullition dans le secteur Trois-Rivières-Ouest

La Ville de Trois-Rivières se voit dans l’obligation de demander à certains citoyens du secteur de Trois-Rivières-Ouest de faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer.

Les résidents et commerçants concernés par cet avis se trouvent dans le périmètre délimité par la côte Rosemont jusqu’à la rue de Boulogne, la rue de Cherbourg et les rues connexes jusqu’aux rues de Picardie et d’Auvergne, par le boulevard Saint-Jean de la rue Saint-Bruno jusqu’à la côte Richelieu ainsi que les rues tributaires.

La Ville de Trois-Rivières a mis en place son service de téléphonie ciblée pour les propriétés et commerces touchés par cet avis préventif. La Ville adopte cette mesure suite à un problème électrique. L’avis préventif est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Il est important de noter qu’aucun signe apparent jusqu’à maintenant n’indique la présence de bactérie ou de toute autre matière. Plusieurs autres tests sur l’eau potable seront effectués au cours des prochaines heures afin de savoir si l’eau potable répond toujours aux normes provinciales.

La Ville de Trois-Rivières prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour identifier et corriger la source du problème. Afin d’être avisé des prochains avis, inscrivez-vous à la téléphonie ciblée. Sinon, les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation dans les médias et sur le site Web municipal (v3r.net). Au besoin, ils peuvent aussi communiquer avec le Service aux citoyens de la Ville de Trois-Rivières au 311.