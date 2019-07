Avenue Q: un spectacle de marionnettes…pour adultes!

Cet été, la troupe trifluvienne Les Productions de la 42e Rue présente la comédie musicale Avenue Q en version française.

Cette pièce de Robert Lopez, Jeff Marx et Jeff Whitty est souvent décrite comme un heureux croisement entre The Muppet show, en raison de la ressemblance des marionnettes, et South Park, pour l’humour décalé.

Les personnages jettent un œil sur leur adolescence et regrettent cette époque en constatant que le monde adulte apporte certes une certaine liberté, mais également son lot d’angoisses et de préoccupations.

Les comédiens y côtoient les marionnettes de manière très naturelle et, à travers des chansons souvent teintées d’humour, abordent des thèmes tels que l’homosexualité, la pornographie, le racisme et l’amitié.

Au total, 11 chanteurs seront sur scène : Anthonny Leclerc (Princeton/Rod), Manon Carrier (Kate Monster), Roxanne Leclerc (Gary Coleman), Marie-France Masson (Lucy), Alexandre Boisvert (Nicky), Philippe Champagne (Brian), Marie-Andrée Leduc (Christmas Eve), Édouard Béland (Trekkie Monster), Benoit Pedneault (marionnettiste) ainsi que Paule Vermot-Desroches et Debby Veillette (Les Petits Oursons de la Mauvaise Influence).

Six musiciens accompagnent également la troupe.

William Lévesque signe la mise en scène, assisté d’Éric Langevin, tandis que Manon Carrier a réalisé l’adaptation française des textes.

Notons que le spectacle n’est pas recommandé aux jeunes 12 ans et moins.

D’autres représentations sont prévues à la Maison de la culture le 14 juillet à 14h, le 20 juillet à 20h et le 21 juillet à 14h. Les billets sont en vente au www.cultur3r.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.