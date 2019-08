Avenir incertain pour le casse-croûte Le Maryane à Pointe-du-Lac

Le casse-croûte Le Maryane dans le secteur Pointe-du-Lac pourrait fermer ses portes. Les propriétaires de l’endroit voulaient déménager l’entreprise non loin de l’emplacement actuel, mais le projet est tombé à l’eau il y a un peu plus de trois semaines.

Le bâtiment en bordure de la route 138 ayant besoin d’être rénové, les propriétaires songent sérieusement à fermer cette succursale pour se concentrer sur celle située sur le boulevard des Forges, dans le district du même nom.

«À Pointe-du-Lac, le problème, c’est qu’il y a un projet domiciliaire qui touche le terrain. C’est un projet qui dort depuis longtemps et on était au courant quand on a acheté, il y a 7 ans, qu’on pourrait se faire exproprier à tout moment», explique Louis Manseau, copropriétaire du casse-croûte.

Ne voulant pas rénover une bâtisse qui pourrait être détruite du jour au lendemain, les propriétaires ont entrepris des démarches, l’an dernier, pour acquérir un terrain en bordure de fleuve, à proximité de l’Auberge du Lac Saint-Pierre. Ils avaient alors en tête d’y déménager le casse-croûte et ainsi mettre fin à l’incertitude entourant le projet domiciliaire.

Or, leur plan est tombé à l’eau dernièrement. «On avait le terrain, mais il y a 72 personnes qui ont signé contre le projet, indique M. Manseau. À cause de ça, on s’est fait dire que ça ne fonctionne plus. La déception est grande.»

«Maintenant, on doit prendre une décision, ajoute-t-il. Est-ce qu’on continue ou on ferme? On peut le laisser ouvert encore un bout. Mais pour combien de temps encore sans y faire de rénovations? Présentement, il y a 80 % des chances que ce soit fini. C’est à ce point-là. On va prendre une décision finale cet hiver parce qu’on est au bout du rouleau dans ce dossier-là.»

Face à la situation, les propriétaires envisagent de concentrer leurs efforts sur leur autre restaurant, Le Maryane 2, dans le district des Forges. «On pense à ajouter une crèmerie, mentionne Lysa Manseau, copropriétaire. On a énormément de demandes pour ça.» Pour le moment, le couple évalue ses options. Ils feront connaître le fruit de leurs réflexions prochainement.