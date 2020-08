 Autre spectacle reporté à l’Amphithéâtre

Considérant la situation de la COVID-19 et des règles émises par le gouvernement, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières a annoncé que le concert de The Ultimate Queen Celebration avec Marc Martel, qui était prévu pour le 11 septembre, est reporté au 9 septembre 2021. Les détenteurs de billets pour ce spectacle sont invités à les conserver et recevront, par courriel, les informations relatives au fonctionnement du report. Tous les billets seront honorés pour le 9 septembre 2021. Pour informations supplémentaires, contactez le info@ce3r.com. Afin d’éviter les débordements et un grand nombre d’appels qui surchargeront les lignes d’informations, nous demandons à notre clientèle de bien vouloir attendre d’être contactée et nous la remercions de sa compréhension. Billets Pour ceux qui n’ont pas de billet, le spectacle de The Ultimate Queen Celebration avec Marc Martel se détaille à partir de 51,99$ (plus taxes) et les billets sont en vente sur https://www.amphitheatrecogeco.com/.