Autre festival contraint d’annuler

L’arrivée d’un nouveau personnage sur la scène mondiale chamboule la société, incluant les arts de la scène. Le Micro-festival de marionnettes inachevées 2020 doit donc être reporté.

«Les échanges et les rencontres, qui sont au coeur du théâtre, sont devenus difficiles et personne ne peut prédire l’avenir des arts de la scène pendant les prochains mois. Le Micro-festival de marionnettes inachevées est une rencontre intime et privilégiée entre des artistes et le public», peut-on lire via le communiqué officiel.

«Au cours des dernières semaines, il nous est apparu évident que cette rencontre ne pourrait pas avoir lieu cet automne. Nous avons donc pris la décision de la remettre à une date ultérieure et d’en profiter pour repenser la forme que prendra la prochaine édition du Micro-Festival.»

Le comité organisateur assurera un suivi cette transformation et de la façon dont les artistes pourront participer, ou encore les spectateurs, à cette célébration de la création artistique.