Autre arrestation à Trois-Rivières

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé à une arrestation et une perquisition en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’arrestation fait suite aux événements d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait à l’endroit de deux individus, survenus le 13 avril dernier dans le secteur Sainte-Marthe du Cap, et pour lesquels huit individus ont déjà été arrêtés par les policiers lors d’opérations précédentes.

Munis d’un mandat d’arrestation et de perquisition pour un logement de la rue Laviolette, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, accompagnés de leurs collègues de la Sûreté du Québec, se sont présentés à l’adresse visée et ont procédé à l’arrestation du suspect, un homme de 27 ans.

Une perquisition du logement a permis aux policiers de saisir une certaine quantité de métamphétamines. Le suspect fut conduit au Quartier général de la police de Trois-Rivières. Il est demeuré détenu et comparaîtra sous des accusations d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait et de possession de substances désignées selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).