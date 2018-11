Toyota dévoila sa Corolla 2020

C’est chez un vignoble de la Californie que les journalistes canadien présents au lancement du nouveau Toyota RAV4 ont eu droit à une surprise. Avant de commencer le repas, Toyota nous a dévoilé la nouvelle Corolla 2020 avec promesse de ne rien montrer avant le 15 novembre à 22 heures. Alors voilà, nous sommes le 16 et je vous donnes l’information concernant ce nouveau modèle.

Depuis son lancement en 1966, plus de 45 millions de véhicules Toyota Corolla ont été vendus dans le monde. La Toyota Corolla de 12e génération a fait son entrée en deux étapes. La toute nouvelle Corolla Hatchback est arrivée sur le marché plus tôt cette année. Le voile se lève maintenant sur la berline. Les deux configurations sont bâties sur la plateforme de la nouvelle architecture globale de Toyota (TNGA). Bien plus qu’une nouvelle structure de carrosserie, cette plateforme intègre aussi de nouvelles approches en matière d’ingénierie, de conception, d’assemblage et de matériaux. Le nouveau style est plus audacieux et efface un peu le côté commun de la voiture. Sous tous les angles, la nouvelle Corolla 2020 semble plus basse et plus mince, plus tendue et plus serrée. Des ailes plaus larges soulignent sa nature sculptée plus et athlétique.

Même format

La Corolla berline 2020 repose sur un empattement de 2 700 mm, comme sa devancière. Mais tout point commun s’arrête là. Les performances dynamiques et la tenue de route de la Corolla bénéficient grandement de ses voies avant et arrière élargies respectivement de 11 mm et de 22 mm. Le porte-à-faux avant a été raccourci de 33 mm et le porte-à-faux arrière a été allongé de 15 mm. La hauteur a été réduite de 20 mm et le capot a été abaissé de 35 mm pour une meilleure visibilité vers l’avant, ce qui a été rendu possible par le montage plus bas du moteur. Ces changements, et bien d’autres encore, réduisent le centre de gravité de 20 pouce, ce qui est considérable, comme n’importe quel ingénieur de course automobile peut le confirmer. Ce n’est là qu’une partie des transformations qui ont fait de la Corolla berline une machine très agile et engageante à conduire.

Un intérieur plus moderne

Au centre du tableau de bord se trouve l’écran tactile haute définition de 8 po du système multimédia Entune 3.0 qui équipe de série toutes les versions sauf la version L, qui reçoit de série un écran de 7 po. L’écran central permet d’accéder aux réglages, aux commandes du système audio et du système de navigation, au téléphone intelligent et aux applications d’Entune 3.0. Les commandes de la température, placées sous le portail multimédia, sont disposées dans une configuration numérisée brillante et à forte visibilité. Le groupe central d’instruments se fond dans une console plus large, avec un accoudoir plus long de près de 20 mm que dans le modèle précédent, donc plus confortable L’éclairage ambiant en option éclaire les garnitures des portières avant, le bac du bloc central et le porte-gobelets avant. Le bloc central comprend un bac qui peut contenir de petits objets tels qu’un téléphone ou un portefeuille. Sur les véhicules qui en sont équipés, il abrite la zone de recharge sans fil Qi en option. Les porte-gobelets en terrasses s’adaptent aux récipients à boisson de différentes tailles. Les Corolla berline 2020 de versions L, LE et XLE utiliseront le moteur de 1,8 litre (2ZR- FAE) de la génération précédente, mais dans une version qui bénéficie de plus de puissance et d’un meilleur rendement énergétique. Les versions XSE et SE sont propulsées par un tout nouveau moteur à force dynamique 4 cylindres en ligne à injection directe de 2,0 litres (M20A-FKS). Ce nouveau moteur offre de meilleures performances avec 169 chevaux et 151 lb-pi de couple, tout en consommant moins de carburant. Vous avez le choix d’une boîte manuelle à six rapports ou CVT.