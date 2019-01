Nissan présente une Leaf plus performante

Nous attendions la nouvelle depuis un certain temps. C’est hier que Nissan a annoncé la Nissan LEAF e+. Son nom, « e+ », fait référence à sa batterie, dotée d’une meilleure densité d’énergie, et à la puissance accrue de sa motorisation. Cette dernière augmente l’autonomie du véhicule d’environ 40%, avec une autonomie allant jusqu’à 363 kilomètres permettant ainsi à la Nissan LEAF de se rapprocher des voitures comme la Bolt ou la prochaine Hyundai Kona électrique annoncée à 415 km.

La LEAF e+ sera commercialisée sous le nom « LEAF PLUS » au Canada. Chaque version aura sa propre désignation soit S PLUS, SV PLUS et SL PLUS. Globalement, ce véhicule sera appelé Nissan LEAF e+. Équipée de technologies avancées dont le système de conduite semi-autonome ProPILOT et de la e-Pedal, qui permet de conduire avec une seule pédale.

La Nissan LEAF e+ devrait rejoindre la gamme LEAF chez les concessionnaires Nissan au Japon à la fin janvier 2019. La commercialisation en Amérique du Nord est prévue au début du printemps 2019, et en Europe à la fin du premier semestre. Aucun prix n’a encore été annoncé, il faudra attendre quelques semaines avant la commercialisation.