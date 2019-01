Michael Schumacher a 50 ans aujourd’hui

Né à Hürth, en Allemagne de l’Ouest. Schumacher a fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix de Belgique en 1991, après avoir été qualifié pour la septième place. Le jour de la course, Schumacher n’a pas dépassé le premier tour en raison de problèmes d’embrayage. Ce n’était heureusement pas un signe précurseur pour le reste de sa carrière. Il demeure à ce jour, le coureur de F1 le plus titré de l’histoire. Après avoir remporté son premier championnat en 1994, il l’a suivi avec un 2e 1995, participant aux deux saisons avec Benetton. Il passera chez Ferrari en 1996 et termine 3e au championnat des pilotes, puis s’est cassé la jambe en 1999, mettant ainsi fin à un nouveau titre. Il reviendra en 2000 affamé pour d’autres titres. Il remporte ensuite cinq titres de champions de 2000 à 2004. Les cinq victoires consécutives seraient ses dernières et il se retirerait de la course en 2012, mais pas avant de laisser sa marque sur la Formule 1.

Voici quelques statistiques qui en disent long sur sa carrière

19 saisons en championnat du monde de Formule 1.

307 départs en Grands Prix.

7 titres de champion du monde

68 poles positions

91 victoires dont 7 à Montréal ( 1994-1997-1998- 2000-2002-2003-2004)

13 victoires dans une année en 2004

19 podiums consécutifs (à cheval sur les années 2001-2002)

43 deuxièmes places.

21 troisièmes places.

155 podiums.

115 départs en première ligne.

77 meilleurs tours.

1 560 points inscrits.

24 Grands Prix consécutifs dans les points.

5 111 tours en tête.

Son accident

Cinq ans après son accident de ski , le 29 décembre 2013 à la station de ski Méribel, son père a laissé un commentaire au média à la veille de son 50e anniversaire hier. Ce dernier a donné des nouvelles rassurantes Michael ne serait plus dans le coma et n’aurait plus besoin de machines pour respirer. Plongé dans un coma artificiel pendant quelques mois après son accident, Michael Schumacher n’aurait aujourd’hui plus besoin de machines ou d’un respirateur pour rester en vie. D’après son père, « Schumi » vivrait dans la même partie de la maison que sa famille, et non dans une aile spécialement aménagée pour lui, comme cela avait été plusieurs fois évoqué.

Des progrès rendus possibles grâce à une équipe de médecins à son chevet. Le coût des soins pour le traiter serait estimé à 56 000 euros par semaine (soit près de 3 millions d’euros par an) ou environ 4 millions et demi de dollars. Rolf Schumacher n’a, en revanche, pas donné d’informations sur les éventuelles séquelles ni même sur l’évolution physique de son fils.