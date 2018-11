Mazda 3 2019 – Les premières images

Mazda présente demain la nouvelle Mazda 3 au Salon de l’auto de Los Angeles. Voici les premières photos en avant-première.

Alors que plusieurs constructeurs sonnent le glas pour les petites voitures, mazda va nous présenter au début de l’année 2019 une nouvelle génération de Mazda 3. Depuis son introduction en 2003, il s’est vendu plus de 6 millions de Mazda 3 à travers le monde. Le style de la voiture se veut plus haut de gamme et cette nouvelle Mazda 3 repose sur un châssis SkyActiv de nouvelle génération qui offre une meilleure rigidité structurelle et une conduite que Mazda qualifie de plus «naturelle».

Pas moins de 3 moteurs

Il y aura un bon choix de mécaniques. Des 4 cylindres à essence de, 2,0 et 2,5 litres de la dernière génération Skyactiv-G constituent la gamme de moteurs à essence de base. La Mazda3 propose aussi le moteur Skyactiv-X en modèle 2 litres. Les caractéristiques comprennent une réponse initiale supérieure, un couple plus élevé et une bande puissance plus large. Ce groupe motopropulseur est assisté du nouveau système intelligent M Hybrid de Mazda, qui optimise les économies de carburant. Le moteur 2,0 litres SkyActiv-X livrera 176 chevaux alors que le 2,5 litres offrira 186 chevaux et 186 lb-pi de couple.

Une version intégrale

Vous pourrez aussi opter pour une version 4 roues motrices, une première dans la Mazda 3. Mazda offre une détection de «charge» verticale aux quatre roues» et fonctionne en harmonie avec le contrôle de vectorisation plus (GVC Plus) pour contrôler la répartition du couple entre les roues avant et arrière. L’écran de conduite, les compteurs et l’écran central de 8,8 pouces ont tous été repensés pour présenter les informations de manière plus simple dans un style plus épuré. La qualité générale est en hausse tant dans le choix des matériaux que dans la présentation visuelle. Les modèles réguliers vont arrivés avec boîtes manuelles ou automatiques à six rapports comme modèle 2019 au début de l’année. Le modèle 4 roues motrices va suivre au printemps ou début de l’été et le moteur SkyActiv-X vers la fin de l’année comme année modèle 2020. Pas de prix annoncé pour le moment.