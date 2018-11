L’homme derrière la Corvette est né en ce jour en 1893

Harley J. Earl, designer et dirigeant automobile, le 22 novembre 1893 à Hollywood, en Californie. Après avoir quitté prématurément ses études à l’université de Stanford, celui que l’on a nommé le roi du Design rejoint la société de carrossier de son père, qui fabriquait des carrosseries sur mesure pour certaines des plus grandes stars hollywoodiennes. Après l’acquisition de l’entreprise Harley Automobile Works par Don Lee, un concessionnaire Cadillac, Earl a été nommé directeur de son atelier de carrosserie sur mesure. C’est là qu’il serait découvert par le directeur général Cadillac, Lawrence P. Fisher.

Pendant qu’il était en tournée chez les concessionnaires du pays, Fisher observa Earl au travail, utilisant des méthodes de conception innovantes pour sculpter ses châssis en utilisant de l’argile pour concevoir les formes. Fisher était suffisamment impressionné pour charger Earl de concevoir une carrosserie pour une LaSalle 1927, la marque soeur de Cadillac. Le véhicule a été un tel succès que Earl a été nommé directeur de la nouvelle section Art and Colour de GM.

En 1937, la section Art and Colour fut renommée section Styling et le président de GM, Alfred Sloan, finit par promouvoir Earl au poste de VP, ce qui en fit le premier designer à occuper le poste de VP dans une grande entreprise. La carrière de Earl introduira de nombreux véhicules d’importance majeure, notamment la Buick Y-Job de 1939, la première voiture concept. Il participerait également aux recherches sur le camouflage des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et autoriserait la conception de la Cadillac 1948 de Frank Hershey, qui apporterait la nageoire de requin au monde de l’automobile. Sa contribution la plus célèbre est peut-être le projet Opel, mieux connu sous le nom de Chevrolet Corvette. Il s’agissait d’un projet secret, mais lorsqu’il a été partagé avec le directeur général de Chevrolet, Ed Cole, il a été accepté immédiatement et mis en vente en 1953, comme modèle 1954 et la Corvette se porte toujours très bien.

Earl est dédécé en 1969 à l’âge de 75 ans