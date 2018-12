7 décembre 1931 – Fin de production de la Ford Modèle A

La modèle A qui a remplacé le 2 décembre 1927 la voiture la plus vendue de tous les temps commença le processus de fin de carrière le 7 décembre 1931. Ford décide de reconfigurer les usines pour la production de ses successeurs. Le modèle A a été présenté aux consommateurs le 2 décembre 1927 en remplacement du modèle T, en production depuis 18 ans. Le modèle A vendu un million d’unités en un peu plus d’un an et deux millions seulement cinq mois plus tard. Henry Ford a d’abord résisté au développement d’un nouveau modèle pour remplacer son bien-aimé Modèle T, mais la chute des ventes l’a finalement amené à céder. L’équipe de conception du véhicule était dirigée par Edsel, le fils de Henry, bien que ce soit lui qui prenne la majeure partie du crédit. Lorsque les usines sont revenues au travail en mars 1932, elles ont commencé à produire le modèle B à quatre cylindres et le modèle 18, le premier Ford à être équipé du célèbre moteur V8 à tête plate de la société.