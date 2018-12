6 décembre 1963 – Chrysler teste son premier moteur 426 Hemi

Moteur de légende et le plus prisé des collectionneurs, le 426 Hemi a vu le jour en ce décembre en 1963. Quelques mois plus tard en février 1964, lors de la célèbre épreuve du Daytona 500, Chrysler installe ce nouveau moteur dans les équipes Dodge et Plymouth pour cette course de la Série Nascar Grand National.

Bien que les pilotes de l’écurie Chrysler fussent auparavant peu compétitifs sur les ovales très rapides, le nouveau 426 Hemi a changé la donne, et le Daytona 500 de 1964 a vu les voitures équipées de moteur 426 franchir la ligne d’arrivée en première, deuxième et troisième places, et revendiquer deux places supplémentaires dans le top 10. Bien que peu de spectateurs aient pu s’en rendre compte. à ce moment-là, ils ont assisté à la naissance d’un moteur qui allait devenir une légende des performances sur les pistes de course, les pistes de dragsters et toutes les ruelles de l’Amérique. Le 426 Hemi n’a pas été admis sur le circuit Nascar en 1965 car ce moteur n’était vendu dans aucun modèles de production. Ce n’est qu’en 1966 que les premiers 426 Hemi de production pour la route sont apparus et ainsi Chrysler a pu continuer de les utiliser en course dès 1966.

Ce moteur surnommé «the elephant engine» est encore aujourd’hui très recherché chez les collectionneurs et amateurs de voitures d’époque. Et le mot Hemi fait toujours parti de la grande famille Chrysler.