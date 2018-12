5 décembre 1977 – Chrysler lance le duo Omni/Horizon

Voici deux modèles de voitures qui ne passeront pas à l’histoire. La Dodge Omni et Plymouth Horizon ont été introduites en ce 5 décembre en 1977. Il s’agissait des premières voitures à traction avant de série produites par Chrysler Corporation et parmi les premières d’un constructeur américain et l’influence des modèles provenait clairement de la Volkswagen Golf de la même époque.

Sans être des modèles flamboyants, ils ont été populaires et le fait qu’ils aient été des modèles abordables a permis de remettre de l’argent dans les coffres de Chrysler après avoir perdu des millions de dollars par année avant d’engager Lee Iaccoca à la présidence. Les voitures à traction avant précédentes comprennent la Cord 810 et la Cadillac Eldorado. Construite sur la base de la Chrysler Horizon en Europe (fabriqué par Simca) le duo Omni / Horizon s’est vendu entre 1978 et 1990. En 1979 et 80, plus de 130 et 140 000 unités ont été vendues et seulement 16 700 à sa dernière année en 1990. À la fin de leur règne c’est un nouveau duo, la Dodge Shadow et la Plymouth Sundance qui a pris leur place.