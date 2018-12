4 décembre 1915 – Le jour ou Henry Ford tenta de mettre fin à la 1re guerre mondiale

En ce jour de 1915, Henry Ford embarqua sur son “Peace ship” (navire de la paix) à Hoboken au New-Jersey pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Peace ship était le nom habituel du paquebot Oscar II, sur lequel Henry Ford organisa et lança le 4 décembre 1915 un mission de paix en Europe. Ford a nolisé l’Oscar II et a invité des militants pacifistes éminents à se joindre à lui, espérant créer assez de publicité pour inciter les nations belligérantes à convoquer une conférence de la paix et à mettre fin à la Première Guerre mondiale. La presse écrire de l’époque et le gouvernement américain ont qualifié l’Oscar II de «navire des fous». Les conflits internes entre les activistes, les moqueries de la presse à bord et une épidémie de grippe ont entaché le voyage. Quatre jours après l’arrivée d’Oscar II en Norvège, Henry Ford fatiguée et physiquement malade a abandonné la mission et est revenue aux États-Unis. La mission de paix a échoué, ce qui a renforcé la réputation de Ford en tant que partisan de causes perdues.