3 décembre 1979 – AMC assemble la dernière Pacer

Introduit en février 1975, l’AMC Pacer a été connu comme une des premières «petite grande voiture» et sa superficie était composée de 37% de surfaces vitrées. Celle que l’on appelait affectueusement «l’aquarium roulant» a terminé sa production sur la chaîne de montage de Kenosha (Wisconsin). Au cours de sa première année sur le marché, 145 528 unités ont été vendus, mais les ventes ont rapidement ralenti et seulement 280 000 voitures ont été construites au total des années modèles 1975 à 1980. À une époque où Detroit poussait encore des paquebots d’autoroute énergivores, le Pacer était une idée nouvelle, mais il n’a pas décollé en raison de plusieurs préoccupations des consommateurs. Un manque de puissance du moteur 6 cylindres et une consommation de carburant aussi importante que les grosses berlines associées à un espace de rangement réduit, ont entraîné la disparition du Pacer. Il fait aussi mentionné la fiabilité aléatoire et la rouille prématurée.