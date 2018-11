27 novembre 1901 – Décès de Clement Studebaker

Clement Studebaker était un fabricant américain de wagons et de voitures. Avec son frère Henry, il a cofondé la société H & C Studebaker, précurseur de la Studebaker Corporation, qui a construit des wagons et des voitures de son vivant et des automobiles à titre posthume.

Clement Studebaker est né à Pinetown, dans le comté d’Adams, en Pennsylvanie, d’une famille Néerlandaise. À l’âge de 14 ans, il avait appris à travailler comme forgeron dans la boutique de son père. Il a ensuite travaillé comme enseignant. En 1852, Clement et son frère aîné Henry Studebaker ouvrent le magasin de forgeron H & C Studebaker situé au coin des rues Michigan et Jefferson, dans l’actuel cœur du centre-ville de South Bend, dans l’Indiana.

En 1858, son frère cadet, John Mohler Studebaker achète les parts de son frère Henry. À cette époque, les frères exécutaient des commandes de wagons pour l’armée américaine, qu’ils continuèrent tout au long de la guerre civile. Henry était un pacifiste et s’opposait à ce que la compagnie fabrique du matériel militaire. Il voulait exploiter une ferme. Clement et trois autres frères ont ensuite développé la Studebaker Brothers Manufacturing Société faisant partie du plus grand fabricant de wagons au monde et du seul constructeur de véhicules tirés par des chevaux à passer avec succès à l’automobile.

Clement Studebaker est décédé de cause naturelle le 17 novembre 1901

La compagnie a commencé à fabriquer des voitures électriques après le décès de son fondateur en 1902. La dernière voiture Studebaker a été fabriqué à l’usine d’Hamilton au Canada le 17 mars 1966.