26 novembre 1927 – Ford introduit le Modèle A

La Ford Motor Company a annoncé l’introduction du modèle A, le premier nouveau Ford à entrer sur le marché depuis l’introduction du modèle T en 1908. Les prix allaient de 385 $ pour un roadster à 1 400 $ pour une citadine haut de gamme. Le moteur à quatre cylindres de 3,3 litres refroidi par eau, produisait 40 ch, donnant à la voiture une vitesse maximale d’environ 65 mi / h. La transmission était une unité conventionnelle non synchronisée à 3 vitesses, à mécanisme coulissant, manuelle et une vitesse de reculons.

Le modèle A est proposé dans une grande variété de styles: coupé, Business Coupé, Sport Coupé, Roadster Coupé, Cabriolet décapotable, Berline décapotable, Phaeton Tudor Berline, Town Car, Fordor (de base à cinq fenêtres, deluxe à trois fenêtres), Victoria, Town Sedan, break, taxi, camion et commercial. Le très rare Special Coupé a commencé sa production vers mars 1928 et terminé mi-1929.

Le modèle A a été la première Ford à utiliser l’ensemble de commandes de conduite avec pédale d’embrayage et de frein conventionnelle, manette des gaz et sélecteur de vitesse. Les Ford précédents utilisaient des commandes qui étaient devenues inhabituelles pour les conducteurs d’autres marques. Le réservoir de carburant du modèle A était situé dans le capot, entre le pare-feu du compartiment moteur et le tableau de bord. Il y avait une jauge visuelle de carburant et le carburant coulait dans le carburateur par gravité. Un rétroviseur était facultatif. Dans les climats plus froids, les propriétaires peuvent acheter un appareil en fonte de rechange pour le placer sur le collecteur d’échappement afin de chauffer la cabine. Une petite porte permettait de régler la quantité d’air chaud entrant dans la cabine. Le modèle A a été la première voiture à avoir du verre de sécurité dans le pare-brise.