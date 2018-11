24 novembre 1899- premier brevet pour un démarreur électrique

Le premier brevet américain pour une démarreur électrique automobile a été délivré à Clyde J. Coleman de New York (n ° 745.157). Il a inventé l’auto-démarreur en 1899, mais l’invention n’était pas pratique. La licence a été achetée par la société Delco, qui a été elle même rachetée par la General Motors Corporation. Charles Kettering de General Motors a modifié l’auto-démarreur, qui avait été installé pour la première fois sur les Cadillac en 1911. Kettering avait mis beaucoup d’énergie dans ce projet qu’il jugeait important pour la sécurité en raison d’un ami décédé des suites de blessures subies lors du recul d’une manivelle. Ayant éliminé le travail dangereux et physiquement difficile de démarrage du moteur, les femmes sont devenues plus nombreuses à prendre le volant.

Le démarreur électrique est considéré comme une des 10 inventions automobiles les plus importantes.