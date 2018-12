2 décembre 2002 – Toyota présente son premier véhicule à pile à combustible

Toyota qui avait innové dans le monde des hybrides a aussi très tôt présenté un véhicule à hydrogène. Sur les six premiers véhicules FCHV (véhicules à pile à combustible) fabriqués par Toyota, quatre ont été loués au gouvernement japonais, et deux à des chercheurs de l’Université de Californie, un à Irvine et et un à Davis. Toyota a entrepris de créer un véhicule à pile à combustible en 1992.

Ces FCHV (Fuel Cell Hydrogen Vehicle) ne produisent que de la vapeur d’eau sous forme d’émission, car ils sont générés à partir d’électricité en combinant de l’hydrogène et de l’oxygène. Cette électricité alimente ensuite les moteurs du véhicule et charge ses batteries. Toutes les recherches de Toyota ont été menées afin de fournir une voiture de série prête pour le marché, ce qu’elle fait en 2017 en proposant la Mirai, actuellement proposée chez des concessionnaires californiens. Hyundai aura également un modèle semblable en vente en concession en janvier 2019, le Nexo.