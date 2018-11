18 novembre 1960 – Chrysler annonce la fin de DeSoto

La Chrysler DeSoto était un succès même avant la construction du premier modèle, à l’été 1928. Lorsque Walter P. Chrysler annonça que sa Chrysler Corporation envisageait de construire un véhicule de prix moyen entre la Dodge et la Chrysler doté de six cylindres, les concessionnaires étaient immédiatement intéressés. Au cours des 12 premiers mois de production, la DeSoto a établi un record de ventes qui dura 30 ans. L’automobile, du nom de l’explorateur espagnol Hernando de Soto (mort aux États-Unis en 1542), était un véhicule puissant destiné à l’acheteur de voitures américain moyen.

Les conceptions novatrices des DeSotos des années 1930 étaient aussi audacieuses que leur nom – 1934 a vu l’introduction de la première voiture américaine abordable avec un style aérodynamique, et la DeSoto 1937 a été saluée pour ses innovations en matière de sécurité. Vers la fin des années 1930, les ventes peu encourageantes des États-Unis ont poussé Chrysler à introduire une gamme plus conservatrice de DeSotos. La grande et gracieuse DeSoto de 1940 a été présentée comme la “voiture de la famille américaine” et la famille américaine a accepté, donnant à DeSoto ses meilleures ventes au cours des premières années suivant la Seconde Guerre mondiale.

Au cours des années 1950, la DeSoto est redevenu aventureux et la DeSoto de 1955 offrait un style de puissance moderne correspondant à son moteur musclé. En 1956, DeSoto se classait au 11ème rang du secteur, mais le spectre de sa disparition était déjà en marche chez Chrysler. La désorganisation de la direction, ainsi que des problèmes de qualité générale à Détroit à la fin des années 50, ont conduit à plusieurs années de problèmes de fiabilité chroniques. En 1958, les concepteurs de DeSoto introduisirent leurs voitures les plus flamboyantes de l’histoire, les Firesweep, Firedome et Fireflite, mais le public n’adopta pas ces nouveaux modèles. Le président de Chrysler, a décidé de limiter le programme DeSoto qui était voué à l’échec. Deux semaines après que le DeSoto de 1961 ait été introduit sur un marché dans la plus grande indifférence, Chrysler a annoncé la fin de la marque DeSoto en ce 18 novembre 1960.