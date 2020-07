Audi présente le concept Q4 e-tron Sportback

Il semble qu’Audi veut tenir sa promesse de présenter 20 modèles partiellement ou entièrement électriques d’ici 2025. La marque allemande présentait hier une version Sportback de sa version Q4 e-tron 100 % électrique. Plus « funky» que le Q4 régulier, les deux modèles sont programmés pour le printemps 2021 sur nos routes à un prix qui n,a pas encore été annoncé.

La famille e-tron s’agrandit

Le Q4 s’ajoute donc au modèle e-tron que certains chanceux ont peut-être vu sur la route en variante S et S Sportback, le Q4 part du même principe. Audi a également annoncé ce matin l’électrification de sa grande berline A7 et nous attendons aussi la e-tron GT qui va partager ses bases avec la Porsche Taycan. Le concept Q4 Sportback est à toute fin pratique prêt pour la production. La partie avant est essentiellement la même qu’un Q4 de même que tout le soubassement. C’est la partie arrière plus profilée avec son becquet qui distingue la version Sportback et les énormes roues de 22 pouces qui ne survivront peut-être pas aux modèles de production. Le style est plus affirmé et en cela Audi utilise une recette connue que bien des constructeurs ont appliquée comme les X5 et X6 ou X3 et X4 chez BMW ou encore Q7 et Q8 chez Audi qui prépare aussi un Q6 qui sera le frère plus à la mode du Q5. C’est la multiplication des VUS.

Pas de perte d’espace

Audi confirme dans son communiqué de presse que le bloc de batteries est placé sous le plancher pour ne pas nuire à l’espace et l’aménagement intérieur. L’habitacle est à la hauteur des attentes d’Audi. Il est très bien conçu et flanqué d’un écran central de 12,3 pouces qui est le système nerveux central du véhicule. Sur le plan technique, vous bénéficiez d’un affichage tête haute en réalité augmentée qui va superposer des flèches directionnelles sur la route devant vous. Pour faire avancer ce véhicule, vous allez avoir deux moteurs (un à chaque essieu). Le plus gros est à l’arrière et offre une puissance de 201 chevaux (150 kW) et l’autre est à l’avant et donne 100 chevaux (75 kW). La puissance combinée fournit 301 chevaux et Audi annonce une autonomie de 450 km en cycle européen. Ce qui veut dire entre 375 et 400 km dans de bonnes conditions chez nous. Audi a aussi laissé entendre qu’elle voulait vendre le modèle d’entrée de gamme sous la barre des 45 000 $ américain, question de confronter le Modèle T de Tesla qui sera un concurrent direct. Le prix canadien sera connu plus tard cet automne.

