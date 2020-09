Audi prépare trois nouveaux modèles hybrides rechargeables

Alors que le «Dieselgate» fêtera son 5e anniversaire cette semaine, le groupe Volkswagen a résolument pris un virage vert. Audi lors d’une récente vidéoconférence a annoncé trois nouveaux modèles hybride rechargeable qui feront leur apparition dans les prochains mois dans différents marchés mondiaux. Les modèles en question sont la nouvelle génération de la berline A3 et les utilitaires Q3 et Q8. Alors que les deux derniers modèles seront présentés d’ici la fin de l’année pour l’Europe, la berline A3 ira au début de 2021. Impossible toutefois de savoir si tous les modèles seront présents sur le marché canadien.

Différents moteurs pour différents modèles

Durant la présentation très technique qui durait près de 45 minutes, les différents ingénieurs ont présenté les solutions mécaniques qui seront disponibles pour ces modèles. Vous avez dans un premier temps un moteur 4 cylindres 2,0 litres turbo, bien connus dans le groupe Volkswagen. À cette mécanique à essence s’ajoute un moteur électrique intégré dans la transmission automatique et une batterie au lithium-ion de 14,1 kWh installée sous le plancher du coffre, qui fonctionne en conjonction avec le moteur à essence pour fournir la poussée. La puissance totale utilisable est de 367 chevaux. Le modèle Q8 va recevoir un V6 3,0 litres turbo qui fonctionne sous le même principe avec une batterie un peu plus puissante de 17,3 kWh pour 442 chevaux et 516 lb-pi de couple. L’autonomie est évaluée à 59 km en cycle européen soit environ 45 à 50 km chez nous et une recharge va prendre environ 2 h 30 minutes sur une recharge de phase 2.

Systèmes d’optimisation

Pour tirer le meilleur parti de cette autonomie qui n’est pas énorme, Audi a aussi fait la démonstration de deux systèmes d’appoint le PEA et le POS. Le premier qui signifie Predictive Efficient Assist comptabilise les données recueillies par le système de navigation et évalue avec l’aide des caméras le relief de la route et les vitesses permises pour offrir le meilleur ratio d’utilisation. Le POS pour Predictive Operating Strategy va conserver une quantité d’énergie électrique pour être en mesure d’effectuer des trajets en zone urbaine ou des zones réglementer pour les véhicules zéro émission.

Futurs modèles sport hybrides

Au-delà des modèles présentés la semaine dernière, Audi a aussi laissé savoir que l’hybridation va aussi se faufiler dans ses futurs modèles sports comme les modèles RS qui pourront continuer à être produits en ayant autant ou plus de puissance en respectant les futures normes environnementales. Les versions PHEV des Audi A3, Q3 et Q8 seront commercialisées dans les prochains mois. On ne sait pas encore quels véhicules arriveront au Canada ni quand ils seront mis en vente ici.

