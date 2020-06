Au volant à 7 ans!

Pendant que la plupart des enfants de son âge pilotent avec un volant virtuel sur une quelconque console de jeux vidéo, William Dion lui, roule jusqu’à 90 km/h avec son tout nouveau kart. Impressionnant lorsqu’on apprend qu’il n’est âgé que de sept ans…!

Le jeune apprenti athlète était tout sourire à mon arrivée chez lui.

«Mon parrain et mon grand-papa avaient beaucoup d’intérêt pour la course et ils m’ont acheté un baby-kart l’an dernier. Là, je vais avoir un vrai kart cette année!», lance-t-il d’emblée.

«Mon ancien kart pouvait rouler à 45 km/h, mais mon nouveau peut rouler à 90 km/h. C’était plate à la fin de l’été parce que mes amis me dépassaient et je pouvais juste rouler à 45 km/h», ajoute celui qui termine sa première année du primaire.

Outre son tout nouveau casque à vitre teintée, William adore le feeling d’aller vite. Il a donné ses premiers coups de volant à l’âge de six ans du côté de la piste du Karting de Pointe-du-Lac.

«Il a eu une très bonne saison pour son âge et il s’entraînait avec des plus vieux. Il suit des cours avec Mario Dufour. Avec la COVID-19, on ne pouvait pas rouler jusqu’à tout récemment, mais la piste vient de rouvrir et on va pouvoir y aller durant tout l’été», explique le paternel, Louis-Philippe Dion.

L’âge minimal pour la compétition est de 8 ans, ce qui satisfait la maman de William.

«C’est parfait ainsi parce que ça lui donne deux ans pour rouler, se développer et apprivoiser la vitesse et les virages. Il a déjà de bonnes techniques de mains et de pieds. On dirait qu’il a ça dans le sang. Depuis qu’il a deux ans et demi, il connaît et reconnaît toutes les voitures. Parfois, je l’obstinais, mais c’est lui qui avait raison», confie Dina Chabot.

«Au début, j’étais un peu plus nerveuse que son papa, je dirais, mais ça va bien. Son nouveau kart peut atteindre le double de vitesse comparativement à l’autre, alors je suis un petit peu plus inquiète. Il est bon et sait comment conduire, alors ça nous a mis en confiance rapidement. Je pense que ça va bien aller.»

Pour financer la saison de course, les Dion-Chabot ont décidé de ramasser des bouteilles et des cannettes vides durant la pandémie de COVID-19.

«On s’est fait des amis en karting et j’ai vu sur Facebook que l’un d’entre eux avait commencé à faire ça, explique le paternel. J’ai demandé à Will s’il voulait qu’on fasse la même chose pour ramasser des sous et y montrer un peu l’expérience du travail. On ne pensait pas avoir autant d’offres par contre. C’est assez simple. Les gens nous écrivent sur Facebook, on se fait un itinéraire et on part ramasser les bouteilles chez les gens.»

«En ce moment, on range tout ça sous notre patio (rires), mais nous allons contacter Consignaction. C’est un organisme à but non lucratif qui vient chercher les sacs à domicile», conclut Dina Chabot.

