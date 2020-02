Au tour de Juan Kelly de revenir à Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé le retour du joueur du premier but Juan Kelly pour une deuxième saison. Il s’agira de la première fois de l’histoire que les Oiseaux miseront sur une certaine stabilité au premier coussin.

Kelly, âgé de 25 ans, a maintenu la meilleure moyenne au bâton des Aigles l’été dernier avec .321. En 221 apparitions au bâton, il a claqué 13 doubles et 10 circuits, en plus de maintenir un ratio intéressant de buts sur balles (34) et retraits au bâton (37).

«Juan (Kelly) est possiblement le joueur le plus excitant de cette ligue et je m’attends à ce qu’il soit parmi les finalistes pour le titre de joueur de l’année. Vous comprendrez qu’il sera un élément clef de notre équipe», a affirmé le gérant des Aigles, TJ Stanton.

La saison 2019 était la première de Kelly dans le réseau indépendant après sept ans passés dans l’organisation des Jays de Toronto entre le niveau Recrue et AA.