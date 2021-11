Assermentation des élus municipaux: place au conseil de la relance

C’est jeudi que les élus du conseil municipal 2021-2025 ont officiellement été assermentés en présence de leurs proches.

Les 14 conseillers élus et le maire Jean Lamarche ont de nombreux chantiers diversifiés devant eux pour ce mandat, que l’on pense à l’environnement, aux enjeux sociaux et économiques, à la relance post-pandémie, etc.

« Ce mandat sera celui de la relance, soutient Jean Lamarche. La cérémonie d’assermentation d’aujourd’hui est le point de départ d’un travail de collaboration pour développer les créneaux social, environnemental et économique. »

À deux reprises dans son discours, le maire Lamarche a également fait référence à l’harmonie au sein du nouveau conseil municipal. On se rappellera que le maire avait été critiqué, dans les deux dernières années, au sujet d’un manque d’harmonie au sein du conseil.

« L’harmonie fait partie des enjeux mentionnés dans l’ensemble des districts. Les gens veulent sentir qu’on travaille ensemble et de façon harmonieuse. Ça ne veut pas dire qu’on sera toujours d’accord sur tout. Ça veut plutôt dire que les discussions se feront dans le respect, de la bonne façon. On veut tous un conseil harmonieux, efficace et productif », précise M. Lamarche.

« C’est important pour la relance de pouvoir travailler de façon harmonieuse, ajoute-t-il. Ça permet de se donner une chance d’être agile, d’agir rapidement et de se faire confiance dans une époque où il faut parfois que les décisions se prennent rapidement. Ça devient alors un enjeu important et une source de réussite. »

Le nouveau conseil municipal voit l’arrivée de six nouveaux conseillers qui en sont à une première expérience en politique municipale, soit Alain Lafontaine (district des Forges), Jonathan Bradley (district de Richelieu), Pascale Albernhe-Lahaie (district des Rivières), Geneviève Auclair (Saint-Louis-de-France), Richard W. Dober (district Marie-de-l’Incarnation) et René Martin (district des Carrefours).

Les derniers jours ont d’ailleurs été passablement occupés pour eux. En compagnie des conseillers réélus, ils ont participé à des visites et à des formations, en plus de prendre part au processus budgétaire qui se déroule en ce moment.

« Pour les nouveaux élus, ce sont des grandes bouchées à prendre. Mais je vois que chaque élu a cette capacité de s’affirmer et de le faire de façon franche. On comprend bien où les gens veulent aller. Les élus arrivent avec leurs idées et leur porte-à-porte. Ça aide beaucoup pour avoir leurs idées, ainsi que le pouls de la population », conclut le maire.

Le conseil de ville siégera en séance publique pour la première fois mardi prochain à l’hôtel de ville.

Le conseil de ville

Maire: Jean Lamarche

District des Forges: Alain Lafontaine

District du Carmel: Pierre Montreuil

District de Chavigny: Maryse Bellemare

District de la Madeleine: Sabrina Roy

District de Châteaudun: Luc Tremblay

District des Estacades: Pierre-Luc Fortin

District de Sainte-Marthe: Daniel Cournoyer

District de La-Vérendrye: Dany Carpentier

District des Carrefours: René Martin

District de Richelieu: Jonathan Bradley

District des Rivières: Pascale Albernhe-Lahaie

District de Saint-Louis-de-France: Geneviève Auclair

District Marie-de-l’Incarnation: Richard W. Dober

District de Pointe-du-Lac: François Bélisle