Un ascenseur pour favoriser l’intégration

Crédit photo : Audrey Leblanc

RÉNOVATIONS. La Fondation des handicapés adultes de la Mauricie a investi plus de 48 000 $ pour réparer l’ascenseur de son bâtiment situé sur la rue Sainte-Julie à Trois-Rivières.

Cela permettra à quelque 200 personnes de se déplacer de façon sécuritaire dans l’édifice. «Les membres prennent l’ascenseur pour aller aux activités. C’est important pour eux et c’est aussi un besoin parce que ça leur permet de faire leurs activités quotidiennes. C’est plus que juste un travail de réparation, c’est un geste qui favorise l’intégration des personnes», explique François Dubois, membre de l’Association des handicapés adultes de la Mauricie.

«Quand j’ai pris la présidence du conseil d’administration, mon objectif était d’améliorer les conditions de vie et la sécurité des gens, ajoute le président de la Fondation, Florent Coutu. On a fait beaucoup de travail en ce sens depuis deux ans, mais il nous restait un point majeur à notre liste : l’ascenseur. On a acheté l’édifice en 1995 et l’ascenseur avait besoin d’être réparé.»

La Fondation a pu compter sur une aide financière de près de 24 000 $ du gouvernement du Québec pour ces travaux.