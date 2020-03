Plusieurs spectacles reportés ou annulés

Toujours dans la foulée de l’interdiction de la demande d’annulation des événements intérieurs rassemblant 250 personnes et plus, la soirée Arts Excellence, qui devait se tenir à la salle Denis-Dupont de l’école Le Tremplin de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, a été annulée.

Il en va de même pour le spectacle de l’humoriste François Bellefeuille prévu ce soir à la salle J.-Antonio-Thompson. Notons toutefois que c’est le producteur qui a choisi d’annuler la représentation. L’équipe de Culture Trois-Rivières est présentement en rencontre avec les autorités de la Ville de Trois-Rivières pour déterminer un plan de match.

OSTR

De son côté, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) a également choisi d’annuler son concert Jardins d’Espagne, qui devait avoir lieu ce samedi 14 mars à la salle J.-Antonio-Thompson.

«À la suite des recommandations du premier ministre Legault d’annuler tout événement non essentiel et à la lumière du contexte qui prévaut en région, l’OSTR prend cette décision difficile afin d’éviter tout risque de propagation du coronavirus. Considérant que ce concert réunit des centaines de mélomanes de partout en région et même au-delà, l’équipe de l’Orchestre ainsi que le conseil d’administration croit qu’il s’agit d’une décision responsable qui s’impose pour la sécurité de son public», indique l’organisation par voie de communiqué.



L’OSTR tiendra son public informé du report ou non de ce concert.

Luc Langevin

Le spectacle de Luc Langevin qui était prévu, ce soir (12 mars), au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières est quant à lui reporté. Les détenteurs de billets sont appelés à conserver leurs billets, ceux-ci seront valides lors du prochain événement. Ces derniers recevront une communication lorsque la nouvelle date sera établie.

Autres événements annulés

Séance d’information du le budget participatif de la Ville de Trois-Rivières (12 mars)

FIRST Championship de Detroit auquel devait participer l’Ultime 5528 de l’Institut secondaire Keranna

Les finales locales et régionales des Expo-Sciences qui n’ont pas encore eu lieu

46e Championnat ouvert de la Mauricie 2020 (20, 21 22 mars)

Plus de détails à venir. (M.E.B.A.)