Artistes ambulants, spectacles et «Foam Party» au programme

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CAP-DE-LA-MADELEINE. C’est une journée évolutive qui attend petits et grands au parc des Chenaux, le 28 juillet, à l’occasion du premier Rendez-vous des Arts dans la rue.

Si la programmation vise davantage les familles durant l’avant-midi, elle s’élargit ensuite vers un plus vaste public dès l’après-midi. En soirée, des chansonniers animeront la scène. La journée prendra fin sur des feux d’artifice à 22h.

Plusieurs spectacles ponctueront la journée, que ce soit Atchoum le clown, Zamboni Super Show, les Mario Brothers ou encore le conte Les Bas d’en Haut.

Des artistes déambuleront aussi à travers la foule. Clowns, jongleurs, échassiers, statue interactive et animation circassienne seront au rendez-vous. Également, Dino, un dinosaure de grandeur réelle et particulièrement réaliste, mobile et mécanique, se faufilera en douce dans la foule.

Les cors et clairons des Diplomates offriront une prestation, tandis que la troupe de danse de l’école «Très swing» présentera quelques pas de danse.

Les plus jeunes auront aussi accès à une zone pour enfants avec des jeux gonflables, une muraille des arts et des sculptures de ballons.

Un Foam Party est aussi prévu durant la journée. Toutes les activités sont gratuites.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook su Rendez-vous des Arts dans la rue.

Par ailleurs, les personnes qui souhaiteraient donner un coup de main au comité organisateur durant la journée peuvent contacter Sarah-Claude Dubé à la Démarche des premiers quartiers (819 371-9393).