Arrestation de Gabriel Giroux et perquisitions pour production de marijuana

JUSTICE. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition et une arrestation en lien avec la production et le trafic de marijuana. L’opération anti-drogue fait suite à des informations reçues par les enquêteurs. Le suspect, Gabriel Giroux 34 ans, fut conduit au Quartier général afin d`y être interrogé par les enquêteurs.



Dans un premier temps, ceux-ci ont effectué une opération de surveillance sur une résidence de la rue du Pont, dans le secteur Trois-Rivières Ouest. Celle-ci était ciblée comme lieu de production de marijuana.

Lorsque l’individu suspecté d’être le responsable des lieux est arrivé sur place, il fut mis en état d’arrestation. Munis de mandats de perquisition pour cette résidence, qui était destinée spécifiquement pour la production de marijuana, les enquêteurs y ont découvert deux salles de production avec tout l’équipement nécessaire.

Pas moins de 350 plants en pleine croissance furent saisis. Sur place, les policiers ont constaté que l’électricité avait été détournée frauduleusement.

Une deuxième perquisition fut réalisée au domicile du suspect, dans une résidence du rang St-Charles, dans le secteur Pointe-du-Lac. Celle-ci a permis la saisie de six demi-livres de marijuana emballées séparément, ainsi que du haschich.

Le suspect fut détenu et a comparu ce matin en lien avec des accusations de production, de possession dans un but de trafic et de trafic de marijuana, vol d’électricité et possession d’une arme à feu pendant interdiction.