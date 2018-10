Argo Québec s’installe à Trois-Rivières

Crédit photo : Photo courtoisie

DÉMÉNAGEMENT. La succursale d’Argo Québec en Mauricie est maintenant installée au 6055 de la rue Corbeil, à Trois-Rivières. Voilà un changement important pour l’entreprise qui était établie depuis 21 ans à Shawinigan, dans le secteur Grand-Mère.

Après avoir annoncé son déménagement il y a quelques mois, les activités commerciales d’Argo se poursuivront dans un bâtiment neuf de 6 000 pieds carrés, réalisé par l’entrepreneur général Construction RLR Turcotte. Pour l’occasion, des festivités se tiendront toute la journée de samedi et l’ensemble de la population est invité.

«Nous sommes ouverts depuis une semaine et nous avons déjà reçu d’excellents commentaires concernant nos installations. La proximité avec Trois-Rivières fait le bonheur de nos clients, car la plupart d’entre eux proviennent de la région immédiate. De plus, ce nouveau positionnement à proximité des autoroutes facilite également la livraison des produits», souligne Jonathan Bérard, propriétaire de la concession Argo Québec en Mauricie.

Qu’est-ce qu’un véhicule Argo?

Véritable allié pour les amateurs de plein air, les véhicules Argo ont tout pour plaire à ceux et celles qui aiment s’amuser dans la nature, et ce, autant les chasseurs, les pêcheurs que les jeunes familles.

«Ce sont des véhicules qui passent n’importe où et qui font fi des obstacles. Ils sont polyvalents, quatre saisons, familiaux et sécuritaires. Bref, ils possèdent tous les avantages qu’on recherche dans un véhicule récréatif. Venez nous voir et nous répondrons à toutes vos questions», indique M. Bérard.

Tirage d’une location d’un véhicule Argo

Afin de souligner cet événement marquant dans l’histoire de la concession, les visiteurs peuvent participer à un tirage qui pourrait leur permettre de remporter un des deux prix suivants, soit une location d’un véhicule Argo d’une valeur de 3 500$ ou une souffleuse ARIENS d’une valeur de 1 000$. Pour obtenir la chance de vivre cette expérience hors de l’ordinaire, il suffit de se rendre chez Argo Québec et de remplir un coupon de tirage. À noter que le concours prendra fin en fin de journée demain, à 16h30.

Actuellement, trois employés œuvrent au sein d’Argo Québec, mais il est possible qu’il procède à l’embauche de personnel selon la croissance de l’entreprise. (JC)