Aréna Jean-Guy Talbot: le Climatisation Cloutier plie bagage ce soir

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, formation de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec, avait trimé dur afin de s’entendre avec la Ville de Trois-Rivières l’an dernier. Le dossier stipulait que la formation madelinoise allait déménager dans le vétuste Colisée de Trois-Rivières. C’est maintenant officiel puisque l’organisation procédera à son déménagement ce soir.

Rejoint par téléphone, le directeur général Fabien Dubé confirme que ce sera un moment chargé en émotions pour tous les membres de l’organisation, mais également pour les participants qui ont accepté de devenir prêté main-forte.

«C’est maintenant officiel, lance-t-il. On avait commencé à déménager tout ce qui est hockey pour notre camp d’entraînement prévu à l’automne dernier. Ce soir, nous allons déménager l’affichage et les bureaux, et tout le reste de notre matériel. On quitte vraiment l’aréna Jean-Guy Talbot.»

«On est vraiment content que des partisans aient accepté notre invitation Facebook pour venir nous aider. Pour eux aussi, c’est une page d’histoire qui se tourne. Pour plusieurs, c’est un geste symbolique. On est la dernière organisation majeure à avoir occupé les lieux.»

L’aréna Jean-Guy Talbot, situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, devrait être détruit à l’hiver 2019, mais la COVID-19 est venue ralentir le projet. La formation madelinoise n’avait nul autre choix que de déménager dans le vieux Colisée.

«Notre désir a toujours été de rester à l’aréna Jean-Guy Talbot, un endroit où nous sommes chez nous et nous avions cette fierté de représenter le Cap-de-la-Madeleine. Nous avons toujours porté fièrement le nom du Cap-de-la-Madeleine, en plus de représenter ce secteur de la ville. On en est maintenant à travailler notre plan marketing en essayant de conserver nos racines du Cap-de-la-Madeleine en devenant l’équipe de toute une ville», ajoute M. Dubé.

Le Climatisation Cloutier rejoint donc les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le vieux Colisée.