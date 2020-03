Architecture: Six propriétaires honorés

Depuis plus de vingt ans, la Ville de Trois-Rivières tient à souligner le travail de ceux qui, par la restauration de leur propriété, s’investissent dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural de Trois-Rivières.

Chacun a pu bénéficier des conseils et du soutien financier de la Ville pour leur projet. Une plaque a été remise afin de souligner les efforts des citoyens qui participent à préserver l’héritage patrimonial de Trois-Rivières. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière les ressources offertes par la Ville pour les accompagner.

«Les bâtiments anciens, c’est notre histoire et vous avez compris ça», s’adressait Marc-André Godin, chef de services planification et programme à la direction de l’aménagement et du développement urbain, aux propriétaires honorés.

«Des bâtiments anciens, aujourd’hui, c’est de rendre hommage à ceux qui les ont construits, à ceux qui les ont occupés. En se livrant à des opérations de rénovation et de restauration, c’est une belle grande marque de respect que vous déposez pour la ville de Trois-Rivières pour qui le patrimoine architectural est une valeur certaine», poursuivait M. Godin.

Une politique du patrimoine est d’ailleurs en élaboration à la Ville et prendra place dès l’automne 2020. La politique du patrimoine sera organisée et orientée sur les besoins et préoccupations des gens aujourd’hui en 2020, sur le patrimoine de demain.

Pour leurs travaux réalisés en 2019, les propriétaires de six immeubles se sont illustrés :

Marie-Claude Julien et Martin Dupras

609-611, rue Saint-Benoît 9265-1223 Québec Inc.

79-93, rue des Forges Mélissa Berger

397-403, rue Sainte-Cécile 9136-2152 Québec Inc.

514 à 528, rue des Forges La Maison des familles du Rivage

405, boulevard Sainte-Madeleine 9217-0356 Québec Inc. et Gestion Robert Lebœuf Inc.

188, rue Hertel

Pour une première année, un des six certificats a été remis pour souligner la qualité de l’intégration d’une construction neuve en milieu ancien. Il s’agit du projet du 188, rue Hertel.