Archibald lance une bière… aux couleurs des Aigles!

CAN-AM. L’organisation des Aigles de Trois-Rivières a annoncé qu’elle offrira dorénavant une nouvelle boisson alcoolisée dans ses concessions. En partenariat avec la microbrasserie Archibald, les amateurs pourront savourer la bière des Aigles, une blanche identifiée aux couleurs de la formation trifluvienne.

Cette initiative, proposée par la microbrasserie Archibald, s’inscrit dans une vague où des équipes sportives s’associent à des brasseurs dans la fabrication d’une bière spéciale.

«Nous travaillons sur ce projet depuis plus de deux ans. Une opportunité s’est présentée dans les derniers mois et nous avons sauté sur l’occasion. C’est une énorme fierté de pouvoir miser sur une bière à notre image avec une microbrasserie québécoise», mentionne le directeur général des Aigles, René Martin.

La bière des Aigles Archibald, disponible exclusivement au Stade Stereo+, sera servie avec sa levure, ce qui lui donne en partie son apparence opaque et trouble. Au nez, on décèle des agrumes et de la coriandre. En bouche, la rondeur de la céréale crue est balancée par une amertume légère. (JC)